publié le 26/04/2019 à 12:26

"Il avait consacré sa vie pour ceux qui n'ont rien, ou si peu". Le président du Secours populaire français Julien Lauprêtre est décédé à l'âge de 93 ans, a fait savoir l'association ce vendredi 26 avril, dans un communiqué. Cet ancien miroitier, qui se présentait comme un simple "bénévole à Paris" au sein d'une association qui en compte 80.000, est mort "après une chute pour laquelle il avait été hospitalisé" à Paris.



"La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable", aimait répéter cet homme de cœur, qui depuis les débuts des années 1950 avait fait évoluer le Secours populaire d'un petit groupe d’hommes et de femmes à "l’une des plus importantes associations de solidarité de notre pays", poursuit le communiqué.

Né le 26 janvier 1926 à Paris, cet ancien résistant a toujours "refusé l’inacceptable, la pauvreté, l’injustice". "Il a fait de la solidarité son combat quotidien, et du Secours populaire, un grand mouvement de solidarité populaire', ajoute l'association qu'il aura présidé pendant 65 ans. La marraine du "Secours Pop", Valérie Trierweiler lui a rendu hommage sur Twitter.

Tellement, tellement triste de la disparition de Julien Laupretre, celui que j’appelais mon président. À la tête du @SecoursPop depuis toujours. Une vie au service de la solidarité. Il restera irremplaçable dans mon cœur comme au Secours populaire. — Valerie Trierweiler (@valtrier) 26 avril 2019