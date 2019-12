Joyeuses fêtes 2019 : faut-il ouvrir les cadeaux le 24 ou le 25 décembre ?

publié le 24/12/2019 à 15:25

En France, la tradition autour de Noël reste très présente. Selon un sondage CSA, les Français ont prévu de dépenser 355 euros pour leurs cadeaux cette année, contre 340 en 2018. Et plus de la moitié d'entre eux (6 Français sur 10) comptent offrir entre sept et neuf présents. Mais quand ?

Doit-on offrir les cadeaux le 24 décembre au soir, lors du réveillon, ou le 25 décembre dans la matinée ? La question divise et le débat fait rage au sein des familles, au travail et à l'école. RTL.fr passe en revue les avantages et les inconvénients des deux dates.

Pour les inconditionnels du 24 au soir, cela peut-être un inconvénient si vos enfants croient au Père Noël. Vous allez devoir expliquer pourquoi il a déposé les cadeaux avant même que tout le monde dorme. L'avantage, cependant, est que vous n'allez pas être obligés de vous réveiller aux aurores le matin du 25 pour que les enfants, impatients, ouvrent les cadeaux.

Le 24 au soir pour rythmer la soirée du réveillon

Autre avantage du 24 au soir : cela rythme le réveillon. Les cadeaux s'ouvrent avant le dessert ou entre la bûche et le trou normand, quand la fatigue et l'alcool sont déjà montés à la tête. Résultat : pas de faux semblant et moins de scrupule à dire que vous voulez avoir le ticket pour échanger un cadeau qui ne vous plaît pas.

Le 25 au matin pour la magie de Noël

Pour les adeptes du 25 au matin, l'inconvénient est d'être réveillé aux aurores par les enfants excités à l'idée de découvrir les cadeaux, et de passer le reste de la journée avec les yeux lourds et le cerveau embué. Pas très pratique si votre enfant doit construire un château Playmobil...

En revanche, l'avantage est que vous allez avoir plus de temps pour cacher ces cadeaux lorsque toute la maison est endormie. Et rien ne vaut les yeux pétillants des enfants devant les cadeaux sous le sapin.