publié le 31/05/2016 à 17:22

À l'occasion de la journée Mondiale sans tabac, la ministre de la Santé Marisol Touraine a dénoncé, dans une tribune au Huffington Post, le "lobbying intense" des industriels du tabac. Mais en réalité, à qui revient le prix d'un paquet de cigarettes ?



Dans une cigarette, il y a 8% du prix pour le buraliste, 12% pour le fabricant de cigarettes. Et c'est à l'État que reviennent les 80% qui restent. Exemple : sur paquet de vingt cigarettes à 7 euros, le vendeur récupère 56 centimes, le fabricant 84 centimes et la puissance publique touche 5,60 euros. Cette somme, l'État utilise en fait majoritairement (plus de 3 euros) pour l'assurance-maladie, mais aussi pour les allocations familiales ou encore la couverture maladie universelle (CMU).

84 centimes par paquet vendu : la somme peut sembler dérisoire pour les fabricants de tabac. Pourtant, selon le député PS du Doubs Frédéric Barbier, auteur d'un rapport sur la question, la fabrication d'un paquet de cigarettes ne coûte que 12 centimes. Si on ajoute le transport et le marketing, on atteint 25 centimes, ce qui laisse une marge nette confortable de près de 50 centimes nets par paquet aux cigarettes.