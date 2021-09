Journée mondiale du nettoyage : des rassemblements de citoyens pour ramasser les déchets

Ramasser des déchets à cheval, en apnée ou tout simplement à pied dans sa rue. C'est ce que propose l'association World Cleanup Day à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage ce samedi 18 septembre partout en France.

Après une édition 2020 marquée par d'importantes restrictions sanitaires réunissant 139.000 personnes en France, l'association attend encore plus de participants cette année. Près de 2.400 opérations sont référencées pour ce samedi, contre 2.179 en 2020.

"C'est sans compter les opérations qui seront remontées dans les prochains jours, annonce Virginie Guérin, présidente de World Cleanup Day en France, interrogée par RTL.fr. L'année dernière, plus de 4.000 groupes ne s'étaient pas inscrits sur notre site et nous ont transmis leurs données a posteriori."

Car l'association invite les entreprises, écoles, collectivités et associations à communiquer leur projet de récolte de déchets pour les regrouper sur son site internet. Ainsi, chaque citoyen peut s'inscrire à l'opération la plus proche de chez lui.

Une action citoyenne pour revivre ensemble

En plus d'initier le plus grand nombre aux enjeux écologiques, l'événement veut véhiculer des valeurs de vivre ensemble. "Dans une société où il est de plus en plus dur de se rassembler, cette journée permet de passer un bon moment ensemble", ajoute Virginie Guérin.

D'autant plus que certaines opérations sont plus insolites que d'autres. Une équipe de plongeurs nettoiera les fonds marins à Leucate (Aude) tandis qu'une récolte en calèche est organisée au Touquet (Pas-de-Calais). Une randonnée à cheval sur trois jours a même vu le jour en Sologne.

L'association espère atteindre le million de participants cette année et a pour objectif, d'un jour, mobiliser 3,5 millions de personnes en France, "le seuil nécessaire pour engager un changement réel dans la société".