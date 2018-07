Journal de 8h : moins de bouchons sur les routes ce dimanche

publié le 31/07/2016 à 08:38

Ce dimanche 31 juillet est classé orange par Bison Futé sur les routes de France, hier samedi 30 juillet le pic de 688 km de bouchons a été atteint mais ce dimanche devrait être plus calme même s'il y aura beaucoup de monde sur les routes. Traditionnellement le dimanche est le jour du retour et dans la voiture on pense déjà aux vacances qui viennent malheureusement de se terminer.



- Et pendant que certains rentrent de vacances, d'autres en profitent pour faire du covoiturage et se rendre au travail. Il faut dire que le RER A est en plein travaux et la ligne est fermée entre la Défense et Nation, soit dans tout Paris intra-muros. Certains ont eu l'idée de créer une application de covoiturage, Karos, une application qui a beaucoup de succès pour ceux qui se rendent dans le plus gros quartier d'affaire de Paris à la Défense.

À écouter aussi dans cette édition

- L'enquête se poursuit après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray et on a appris que les deux terroristes ne s'étaient connus que quatre jours avant l'attentat sur l'application Telegram.

- Dans toute la France, musulmans et catholiques devraient se retrouver dans les églises pour la messe dominicale, cinq jours après l'attentat de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray.



- Dans les colonnes du JDD, Manuel Valls estime que l'islam a trouvé sa place dans la République mais qu'il y a urgence à bâtir un véritable pacte avec les musulmans.



- Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu rentrera en vigueur le 1er janvier 2018 et ne sera pas remis en cause, quelle que soit l'issue de la présidentielle.



- Comme tous les matins de cette semaine, nous embarquons à bord de l'Aquarius, ce navire qui sauve des migrants en Méditerrané. Ce dimanche 31 juillet nous allons à la rencontre d'Amani, un Érythréen qui a effectué la traversée il y a quelques années et est aujourd'hui au service de l'équipe de Médecins sans frontière.



- C'est un succès planétaire qui va bien plus loin que les livres, Harry Potter est de retour sur les planches londoniennes avec "Harry Potter et l'enfant maudit", une pièce de théâtre. Il faudra attendre le 14 octobre pour la version française.



- Nous partons aujourd'hui à la découverte du club de football de Montpellier qui jouera face à Angers le 13 aout prochain à 20h.



- En Ligue 2, le Red Star et Auxerre ont fait match nul hier, samedi, demain à 20h30 Amiens reçoit le stade de Reims.



- En tennis, Gaël Monfils s'est incliné en demi-finale du masters de Toronto face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, 6-3 6-2.



- Zlatan Ibrahimovic s'est illustré pour sa première fois sous les couleurs de Manchester United, il a marqué le premier but de la rencontre face aux Turcs du Galatasaray à la quatrième minute. Manchester United s'est largement imposé 5-2.