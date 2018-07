Journal de 12h30 : après le séisme, l'Italie en deuil

publié le 27/08/2016 à 13:19

L'Italie observe une journée de deuil national, samedi 27 août, après le séisme de magnitude 6,0 qui a secoué le pays. Les drapeaux ont été mis en berne et une cérémonie d'hommage a eu lieu en fin de matinée dans un gymnase transformé en chapelle ardente à Ascoli Piceno, une région montagneuse durement touchée par le tremblement de terre. Une trentaine de cercueils a été posée sur des tréteaux et les proches sont invités à venir se recueillir. La cérémonie aura lieu en présence du président de la République, Sergio Mattarella, et du chef du gouvernement Matteo Renzi.



Le séisme, d'une magnitude de 6,2, survenu mercredi 24 août a fait au moins 281 morts dont 221 pour le seul village d'Amatrice et 388 blessés. Les secouristes tentent toujours de retrouver des disparus sous les décombres, mais aucun survivant n'a été trouvé depuis jeudi. Le gouvernement italien a déclaré l'état d'urgence dans les régions touchées, une première enveloppe de 50 millions d'euros a été débloquée. Mais la protection civile a recensé près de 2.500 personnes désormais privées de toit, qui ont passé la nuit de vendredi à samedi dans l'un des 42 camps de tentes aménagées.

À écouter également dans ce journal :

- Burkini : ces maillots de bain à l’usage des femmes musulmanes, recouvrant la totalité du corps à l'exception du visage, des mains et des pieds sont toujours interdits sur certaines plages. C'est notamment le cas au Touquet, et ce malgré la décision du Conseil d'État qui a suspendu l'arrêté de Villeneuve-Loubet.

- Lactalis : si les négociations sur les prix d'achat du lait n'ont rien donné, les producteurs ont cependant levé leur blocage du siège de Lactalis, en Mayenne. Mais ces derniers promettent de nouvelles actions pour la rentrée.



- Météo : 43 départements sont toujours en vigilance orange pour la canicule. Il n'a jamais fait si chaud aussi tard en été.



- Pyrénées-Orientales : une fillette de 2 ans est décédée après avoir avalé un caillou dans une aire de jeux pour enfants dans la station de Font-Romeu.



- Aude : un garçon de 3 ans et demi est toujours dans un état grave à l'hôpital de Toulouse. Il a été happé par une tondeuse hier dans un jardin près de Castelnaudary.