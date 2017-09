Baisse des dotations et des emplois aidés : une "erreur de méthode" pour Larcher

publié le 15/09/2017 à 08:14

Les élus locaux avait à l'époque dénoncé ce décret pris en catimini par le chef de l'État. En juillet dernier, Emmanuel Macron avait supprimé plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités territoriales. La décision avait été prise seulement quelques jours après la Conférence nationale des territoires où il avait pourtant annoncé qu'il ne baisserait pas brutalement ces dotations.



Invité sur RTL ce vendredi 15 septembre, Gérard Larcher est revenu sur ce que beaucoup d'élus locaux avaient qualifiés de "trahison". "Il y a eu une erreur de méthode. Le gouvernement doit comprendre qu'il faut travailler dans le respect des élus", a déclaré le président du Sénat. Surtout que cette décision de l’exécutif avait été suivie par une autre annonce acceptée difficilement par les collectivités locales : celle de la baisse des emplois aidés.

"Les élus sont conscients de la situation économique et financière de notre pays", affirme Gérard Larcher. "Ils ne demandent pas toujours plus d'argent mais il y a une question de méthode, martèle le président du Sénat. Comment voulez-vous créer cette confiance ?". Gérard Larcher affirme pourtant que le gouvernement et les élus locaux peuvent "bâtir ensemble". Il avait d'ailleurs appelé en juillet dernier le président de la République "au respect des élus".