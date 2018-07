publié le 29/12/2016 à 19:42

Pâtissier et fondeur en chocolat, Jacques Genin sélectionne tous les produits et explique qu'il travaille beaucoup avec ceux du "Madagascar car ce sont des couvertures qui me conviennent et qui ont une belle acidité et très peu sucrée" .



Dans ce métier où la concurrence est rude, cet ancien cuisiner a réussi, dit-il, "par le travail" et qu'il "a tout appris tout seul". Un autodidacte qui n'a pas eu besoin de professeur car il n'en voulait tout simplement pas, "je ne voulais pas avoir quelqu'un sur mon dos, je ne supporte pas l'autorité" explique-t-il.



"C’est le hasard de la vie" qui fait que l'on passe d’une profession à une autre : Jacques Gelin se lance dans la restauration après avoir travaillé dans un abattoir et ne supportant pas l’autorité il devient pâtissier.

Jacques Genin parle de son "Labo" pour évoquer sa chocolaterie,"c’est un bâtiment qui était une roseraie, qui est devenu le premier atelier d’Yves Saint Laurent, j’ai adoré cet endroit".