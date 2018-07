publié le 29/09/2016 à 07:33

À la tête du mouvement des Bonnets rouges, Christian Troadec s'est fait connaître pour coups d'éclat contre l'écotaxe. Mais ce jeudi 29 septembre, le maire de Carhaix ne boude pas son plaisir au lendemain de l'inauguration d'une usine agroalimentaire du groupe chinois Synutra, en compagnie de Pascal Lelarge, nouveau préfet du Finistère, et Zhang Liang, PDG de Synutra. "On a inauguré une nouvelle usine, avec un énorme investissement de plus de 200 millions d'euros, et plus de 350 emplois à la clé pour cette première usine", se félicite Christian Troadec sur RTL.



Mais le maire de Carhaix-Plouguer est particulièrement enthousiaste pour le futur : "Il y a d'autres projets à venir dans l'agroalimentaire, toujours dans le domaine du lait, pour un marché à l'exportation vers la Chine avec sans doute 400 millions d'euros d'investissement au total, pour plus de 700 emplois, et ce dans une ville de 8.000 habitants. Donc je peux dire que je suis un maire heureux". Synutra, troisième producteur de la poudre de lait infantile en Chine, souhaite approvisionner le marché chinois avec le site de Carhaix. "La Chine, c'est 7% de la surface agricole utile mondiale, mais c'est 25% de la population", explique Christian Carhaix, convaincu par la pérennité du marché chinois.