Corrèze : une commune refuse de renommer son collège "Jacques Chirac"

publié le 17/12/2019 à 15:41

Figure politique emblématique de Corrèze, Jacques Chirac aurait pu avoir un établissement scolaire du département porter son nom. Pascal Coste, président du conseil départemental a en effet proposé de rebaptiser le collège de la Prairie, dans la commune de Meymac, du nom de l'ancien président de la République.

L'idée, soumise à un vote du conseil d'administration de l'établissement, à cependant été refusée à 15 voix contre 2. "Il y a une jurisprudence sur la commune qui fait qu'on ne donne pas le nom de personnes aux sites publiques, aux rues, aux bâtiments, etc ...", explique Lionel Rousset, adjoint au maire de Meymac. Autre motif de refus, celui de l’échéance des élections municipales de 2020 qui approche à grand pas."On est en période électoral et c'était un peu tôt pour décider comme ça tout de go", ajoute-t-il.

"C'est un dossier qui ressortira certainement, dont on reparlera certainement après les élections, dans une période où il y aura moins d'enjeux", précise Lionel Rousset. Dans l'optique de trouver un consensus, Philippe Brugère, le maire de la commune, a proposé en contrepartie la mise en place d'une souscription populaire visant à installer un buste ou une statue à l'effigie de Jacques Chirac.