"Capital" : peut-on se fier aux portables reconditionnés ?

C'est une lame de fond : sur vingt millions de smartphones vendus l’an dernier, deux millions l'ont été en reconditionné. Et le phénomène s'amplifie : ce marché progresse de 4% par an, alors que le neuf recule de 5%. Car les consommateurs ont compris tout l'intérêt d’acheter un téléphone d’occasion remis à neuf : on peut s'offrir un portable presque dernier cri sans y mettre le prix fort.

Mais si, à l'origine, acheter un téléphone reconditionné s'affichait comme un bon plan assuré, le succès de ce marché a fait apparaître des pratiques parfois douteuses...

Alors, à quelle condition acheter un smartphone reconditionné s'avère une bonne affaire pour votre porte-monnaie et pour la planète ? Comment détecter les pièges de certains revendeurs ? Quelle garantie vous protège d’une erreur d'achat ?

