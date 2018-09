publié le 10/09/2018 à 09:03

C'est une breaking news ce matin ! J'ai découvert l’élixir de jouvence ! Eh oui ! Et facile en plus hein, en lisant L'Obs de cette semaine qui a décidé de nous présenter un juventologue (de juventus, la jeunesse).



Vous pouvez sourire, il n'empêche que l’homme Valter Longo est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il est professeur en biologie à l'Institut de longévité de Caroline du Sud. Il a mené trente ans d’âpres recherches pour nous annoncer… Qu’il faut manger sainement !

Mais attention, il n’est pas uniquement question de maintenir la jeunesse de notre organisme, non, ça, c’est trop facile... Lui, il veut le rajeunir de l'intérieur. Valter Longo est ainsi persuadé qu’on ne gagnerait pas plus de 4 ans de longévité si on se débarrassait totalement du cancer, par contre, on pourrait espérer vivre 30 ans de plus en bonne santé en mangeant sainement.

La recette miracle

Et cette recette miracle est fort simple. Il l'a puisée en Calabre, dans son village d’enfance peuplé de centenaires. Là encore, c'est révolutionnaire : du sport, peu de stress et une alimentation saine. Mais c'est quand on entre dans les détails du régime miracle… Qu'on sent que ça va pas être facile tous les jours.



35 grammes de protéines maximum, pas de viande rouge, pas de viande blanche, pas de fromage. Les œufs, bof. Les laitages quand il vous tombe une dent. En revanche le poisson, on peut y aller.



Avec des haricots blancs, des brocolis, des lentilles, des pois chiche, des fruits secs et des céréales, le tout arrosé, enfin arrosé, c'est un bien grand mot, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour. J'oubliais : pas de pâtes, pas de riz, pas de pain blanc, pas de jus de fruit.

Faire du cerveau un "destockeur" de graisse

Et comme, ce n'est pas encore assez de privation, il va aussi falloir jeûner régulièrement. Cinq jours à tenir avec un seul quignon de pain aux céréales dans le ventre.





Pourquoi ? Parce que jeûner serait le meilleur moyen de transformer le cerveau en un destockeur de graisse. Eh oui, comme le corps crève la dalle, il dit au cerveau va puiser ton énergie ailleurs. Mieux : quand vous vous remettez à manger, les cellules souches produisent plein de belles cellules toutes neuves. Ça se voit peut-être pas mais votre pancréas et votre cerveau ont 20 ans à nouveau !





Bon, on ne va pas se mentir, le professeur ne fait aucune allusion au petit verre de Bourgogne que vous aimez boire avec modération. On va peut être vivre cent ans… Mais on va pas rigoler tous les jours. C’est comme ça.