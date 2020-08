J'ai décidé d'arrêter de fumer

publié le 26/08/2020 à 02:47

Jean-François fume depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Mais il ne cesse d'arrêter, il n'arrive pas à tenir plus de 2 jours. Sa femme qui n'a jamais fumé ne comprend pas qu'il ait tant de mal à arrêter.

Jean-Claude ne fume presque plus de cigarette. Il a été contraint d'arrêter à cause de problèmes de santé.

Murielle vient de perdre son père qui était dans le coma depuis 10 jours. Elle l'a accompagné et souhaitait surtout lui rendre hommage car c'était un fidèle de l'émission.

Jean-Paul et sa chienne Chiquita ont fait le tour de la France cet été. Un voyage au jour le jour entre stop, marche et vélo.

Pascal vient d'apprendre par son propriétaire que son bail ne sera pas reconduit. Une situation qui l'angoisse énormément.

André est non-voyant mais est encore très actif. Alors qu'il s'occupait de sa maison il a eu un grave accident qui a bien failli le paralyser.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



