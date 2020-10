Isère : un couple ligoté en plein sommeil par des malfaiteurs

publié le 06/10/2020 à 23:02

Une nuit d'épouvante pour ce couple. Dans la nuit du dimanche 4 octobre au lundi 5, un couple de sexagénaires habitant à Chimilin, à une trentaine de kilomètres de Chambéry (Isère), s'est retrouvé ligoté par une bande de malfaiteurs.

Selon les informations du Dauphiné libéré, le couple dormait lorsque plusieurs hommes cagoulés et gantés sont entrés dans la villa vers 22h et les ont ligotés. Ils auraient alors exigé de l'argent au couple. Et le cauchemar ne se serait pas arrêté là. Selon le quotidien local, les malfaiteurs auraient demandé l'adresse du fils du couple, domicilié dans une commune voisine, pour le séquestrer et le dépouiller à son tour.

Après que les agresseurs se sont échappés, un des membres du couple a réussi à défaire ses liens pour prévenir la gendarmerie. Celle-ci a mis en place un dispositif et les secours ont pris en charge le couple choqué par les évènements, avant de les emmener à l'hôpital.

Lundi matin, la police technique et scientifique est venue effectuer des prélèvements, notamment sur le ruban adhésif ayant servi à ligoter le couple. Les agresseurs sont toujours en fuite.