INVITÉE RTL - "Laissée pour morte" par son ex-conjoint, Isabelle Bauer raconte son calvaire

Auteure du livre Laissée pour morte, Dans l’enfer ordinaire des violences conjugales, publié aux éditions City, Isabelle Bauer a livré son témoignage poignant ce lundi 29 août dans la matinale de RTL.

"Laissée pour morte", c'est ainsi que l'a considéré l'homme qui a partagé sa vie pendant près de 30 ans, également père de ses trois filles, lorsque le 22 février 2021, celui-ci lui tire dessus à bout portant alors qu'elle partait travailler.

Le calvaire commence quand elle décide de le quitter. Partie pendant son absence, elle lui laisse un mot sur la table. Ce sera ensuite le début de l'enfer. Son ex-compagnon la harcèle, la menace, prend possession de son identité sur les réseaux sociaux. Isabelle Bauer porte plainte sur le conseil d'amis. Le 22 février 2021, son ex-compagnon n'avait en théorie plus le droit de l'approcher. Cependant, Isabelle l'aperçoit en bas de chez elle la veille du drame. Elle appelle immédiatement la police.

"On me dit 'Madame on a personne, on va envoyer une équipe pour voir si on le voit (...) mais il est parti une fois que j'ai téléphoné", explique-t-elle, précisant aux policiers durant l'appel qu'elle avait déjà porté plainte. Le drame ne pourra pas être évité. Ayant passé la nuit à se cacher dans la cave, son ex-compagnon surgit dans son hall alors qu'elle se rend au travail et tire deux balles à bout portant.

"Il tire là où ça peut faire mal, là où ça atteint ma féminité. Je pense que comme ça il s'assure que je ne puisse plus jamais être heureuse après, c'est-à-dire ne jamais refaire une vie et qu'il soit le dernier", pense Isabelle Bauer. "Je pense que le système n'est pas fait pour nous aider, il agit après, il agit en prévention", déclare-t-elle. Aujourd'hui, elle envisage de porter plainte contre l'État afin de faire changer les choses.

