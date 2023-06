INVITEÉ RTL - Attaque à Annecy : comment en parler aux enfants ?

Les faits sont choquants et difficiles à évoquer aux plus petits : ce jeudi, la paisible ville d'Annecy a été le théâtre d'une brutale attaque au couteau de six personnes, dont quatre très jeunes enfants, par un réfugié syrien. Le drame a touché toute la France, notamment des parents, qui aujourd'hui se demandent comment aborder le sujet à leurs enfants. Hélène Romano, psychothérapeute spécialiste de la prise en charge des traumatismes psychiques nous explique ce vendredi que "ce qui est extrêmement important, pour protéger un enfant, c'est de prendre soin des adultes".

"Ne rien dire aux enfants c'est terrible, c'est pire que tout parce qu'ils vont théoriser. Pouvoir avec des mots simples, dire des choses. On met des mots sur sa peur et on permet à l'enfant de comprendre qu'il n'est pas tout seul. C'est fondamental", ajoute-t-elle, expliquant que les enfants en bas âge et les bébés "ont des traces sensorielles extrêmement fortes".

"C'est important de mettre des mots, de ne pas rester dans le silence. À partir du moment où votre enfant va à l'école, il va avoir des informations par d'autres. C'est important de leur dire, avec des mots simples", dit Hélène Romano.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info