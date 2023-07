INVITÉ RTL - "Je me suis effondré en larme" : il retrouve sa mère biologique grâce à RTL et Twitter

Après des années de recherche, Florian Deygas, 34 ans, a retrouvé sa mère biologique grâce à Twitter. Tout a commencé lorsque le trentenaire, originaire d'un village de la Loire, témoigne de longues minutes le 26 novembre 2019 au micro de Flavie Flament sur RTL qui annonçait la sortie du documentaire d'Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, lui aussi né sous X. "Je sais pas en moi ça a fait comme un déclic, on venait de me diagnostiquer une sclérose en plaque et je me suis dis que c'était maintenant", se souvient-il aujourd'hui.



Quatre ans plus tard, le 4 juin dernier, le trentenaire passe le pas et lance un appel sur le réseau social Twitter pour retrouver sa mère biologique, une certaine Leila. C'est son dernier espoir après une tentative infructueuse auprès de CNAOP, le conseil national d'accès aux origines personnelles, organisme qui permet parfois aux enfants adoptés de retracer leur parcours et de renouer avec leurs origines.



"J'étais en plein déménagement, il y avait mon dossier d'adoption qui n'était pas dans les cartons bizarrement. Je me suis dit : 'Tiens tu n'as pas souhaité bonne fête à ta mère'. J'ai pensé alors à fêter une bonne fête à mes mamans sur Twitter et là tout s'est envolé", confie-t-il à notre micro.

"On échange beaucoup, elle se met à me raconter la vie de sa soeur et ça correspondant à ce que j'avais dans mon dossier. L'âge, le poids, la taille, tout. On a compris tout de suite, c'était irréel." Florian Deygas

L'histoire émeut et son récit récolte plus de 3,7 millions de vues sur Twitter, 14.000 "j'aime" et 1600 retweets. La bouteille à la mer devient soudainement virale et "s'envole". Parmi les messages, Florian Deygas reçoit celui d'une femme qui explique reconnaître la signature de sa sœur. Le trentenaire avait joint à son tweet une photo dans laquelle on pouvait le voir enfant et distinguer la signature encore juvénile de sa mère biologique.

