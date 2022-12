INVITÉ RTL - Grève SNCF : son PDG "présente ses excuses aux Français"

"Je voudrais tout de suite commencer en présentant des excuses aux Français", c'est avec ces mots que le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a débuté son entretien sur RTL, ce jeudi 22 décembre. Pour lui, "c'est un service public de transporter les Français en vacances, on ne va pas réussir à le faire complètement. Un sur quatre n'aura pas de solution ferroviaire et ça me chagrine", indique le PDG.

Selon Jean-Pierre Farandou, "le droit de voyager pour partir voir sa famille est sacré", "je suis désolé qu'on ne soit pas capable de le faire", ajoute-il, même si "le droit de grève est incontestable". Le patron de la SNCF "ne comprend pas cette grève" : "Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat, c'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève."

S'il confirme les estimations d'un train sur trois annulé vendredi, et deux sur cinq samedi et dimanche, il indique également que "pour ce week-end, c'est trop tard", et "en appelle aux chefs de bord TGV" pour le week-end prochain : "Il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info