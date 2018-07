publié le 05/07/2018 à 06:00

Emmanuel Macron l'avait déjà reporté au 1er janvier 2019. Comme RTL vous l'a révélé ce jeudi 5 juillet, Bercy repousse d'un an la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les 2,2 millions de particuliers-salariés (emplois à domicile) et leur million de salariés. La réforme n'interviendra qu'en janvier 2020, quand les plateformes Internet de déclaration des Urssaf seront modernisées.



Pour rappel, grâce à cette mesure, l'impôt sur le revenu sera désormais collecté directement sur votre fiche de paie, par votre employeur, votre caisse de retraite ou Pôle Emploi. Tous les mois, une part de votre salaire sera donc amputée et reversée directement à l'administration fiscale.

Si vous avez recours à de la garde d'enfant, des heures de ménage, de repassage ou de jardinage, il n'y aura donc aucun changement pour l'an prochain. Il ne sera pas nécessaire de calculer le montant des impôts à ponctionner sur les salaires des employés à domicile.

Une fois que les plateformes de déclaration CESU ou Pajemploi seront modernisées, les plateformes Internet des Urssaf s'occuperont de tout : déclaration des salaires, prélèvement des cotisations, fiche de paie, et donc prélèvement à la source.



Le report de la mise en place du prélèvement à la source va impacter directement les salariés, aides à domicile ou assistants maternels : ils ne paieront pas d'impôts en 2019. À la place, il faudra tout régler au plus tard à l'automne 2020, en trois fois pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020. Mais il sera aussi possible de verser des acomptes volontaires avant le délais.



250.000 contribuables sont concernés, "pour des montants d'impôts assez minimes", justifie Bercy, qui considère la mesure comme un geste de simplification.