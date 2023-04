INFO RTL - Déchets : un vaste trafic génère 10 à 12 milliards d'euros par an

Selon une note confidentielle de la police nationale que RTL s'est procurée, le marché des déchets est infiltré par la criminalité organisée, alors que se préparent la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de 2024 à Paris. En effet, avec les chantiers de construction, des déchets doivent être évacués, et cela profite à certains.

Ce trafic génère autant que celui du cannabis en Europe, 10 à 12 milliards d'euros par an, selon la note confidentielle. Les mafias italiennes ont compris depuis 30 ans l'intérêt de cette filière. Et ce phénomène gangrène désormais le France, surtout en région parisienne, en Corse, et en PACA.

Les bandits pratiquent l'extorsion de fonds et la corruption, fabriquent de faux documents, et vont jusqu'à prendre le contrôle de sociétés pour capter des marchés publics. Les déchets, parfois toxiques, ne sont pas recyclés. La note révèle un cas en région parisienne lié aux travaux du Grand Paris. La terre polluée devait être retraitée, elle était en fait répandue sur des terrains d'agriculteurs, forcés d'accepter.

L'export en contrebande est un autre débouché, révèle la note : des plastiques, des pneus, des carcasses de voiture qui, au lieu d'être recyclés, sont envoyés en Asie ou en Afrique. Les peines encourues sont relativement faibles : sept ans de prison pour un trafic de déchets en bande organisée.

