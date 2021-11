Crédit : Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Olivier Véran l'a annoncé ce jeudi midi : pour l'ensemble des personnes de plus de 18 ans, recevoir une dose de rappel sera pour continuer à bénéficier d'un passe sanitaire à partir du 15 janvier 2022. "Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux" et "nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination à compter de ce week-end.

Un message visiblement bien reçu par les Français puisque depuis ces annonces, la plate-forme Doctolib a recensé 400.000 prises de rendez-vous et même 350.000 rien qu'en trente minutes. Outre Doctolib, il est également possible de prendre rendez-vous auprès de votre médecin et dans une pharmacie.