Infidélités : que sont-elles devenues pendant le confinement ?

publié le 14/05/2020 à 05:55

Si "On est fait pour s'entendre" avait déjà abordé le thème du couple pendant le confinement, il restaient d'autres amours et d'autres histoires qui n'avaient pas été abordées : ces relations secrètes, ces infidélités ! Parfois mises à mal à cause du confinement, certains se sont pourtant lancés grâce à des sites ou des applications, seuls moyens d'entretenir une relation discrète en ces temps de confinement... Mais alors, que sont devenues les infidèlités pendant le confinement ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s