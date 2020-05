Playlist du confinement : spéciale chansons "dossier" !

publié le 08/05/2020 à 05:55



Vous nous l'avez beaucoup demandée, alors RTL exauce votre souhait : la playlist de votre confinement revient pour une édition spéciale "chansons dossier" ! L'idée est toujours la même : sortir d'une monotonie naissante et d'un ennui de plus en plus présent ! "On est fait pour s'entendre" décide de vous proposer une heure de positivité et de bonne humeur... Et, pourquoi pas, de danser et chanter chez vous ! Revenons aujourd'hui sur ces chansons qui nous rendent amoureux, avec les anecdotes et les explications éclairées de l'animateur de RTL et de RTL2 Eric Jean-Jean !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Eric Jean-Jean, animateur du Drive sur RTL2 et du Grand Studio sur RTL