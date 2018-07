Incendies : "Il manque 25% de la flotte capable d'intervenir sur les feux"

publié le 26/07/2017 à 14:25

Au moment où la France doit faire face à de multiples incendies depuis plusieurs jours, la polémique enfle depuis hier, mardi 25 juillet, sur le manque de moyens. Stéphane Le Bars, pilote de Canadair et également secrétaire général du Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile, a écrit un courrier le 18 juin dernier au Directeur général de la Sécurité civile. Il lui explique en substance qu'il n'est pas possible de continuer comme ça. L'objectif était d"'alerter car il nous manquait 25% de la flotte capable d'intervenir sur les feux de forêt", explique Stéphane Le Bars.



Une requête qui n'a pas été entendue selon lui car les feux n'avaient pas commencé. "Aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation, il nous manque cinq Canadairs sur douze, il manque un Tracker sur les neuf et nous arrivons dans une situation qui est catastrophique", déplore le pilote de Canadair. Il ajoute : "Nous ne pouvons intervenir sur les feux car nous n'avons pas les moyens aériens pour intervenir".

Six avions manquants

Le secrétaire général du syndicat de l'aviation civile explique qu'il manque cinq Canadairs et un Tracker. "On est en est à six avions manquants. Au lieu de 23, on est en 17", dénonce Stéphane Le Bars. Pour lui, c'est toute la stratégie de lutte contre les incendies qui est remise en cause. Il est à ses yeux impossible d'intervenir en continuité sur les feux par manque d'avions.