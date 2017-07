publié le 26/07/2017 à 13:50

L'actualité de ce mercredi 26 juillet est dominée par ce nouvel incendie particulièrement virulent dans le Var, près de Bormes-les-Mimosas. Plus de 10.000 personnes ont été évacuées pendant la nuit. Les Canadairs n'ont pu entrer en action qu'au lever du jour. Le feu n'est toujours pas fixé et il a déjà ravagé 1.300 hectares. C'est le pire scénario qui s'est déroulé ces dernières heures dans ce secteur très touristique.



Le feu s'est en effet déclaré dans la nuit, interdisant toute intervention des Canadairs qui ne volent que de jour. Un vent toujours aussi violent qui attise les flammes. Résultat : déjà 800 hectares partis en fumée du côté du Cap Bénat et quelques 10.000 personnes, dont 3.000 campeurs, évacuées en pleine nuit. Une situation particulièrement critique dans ce secteur où se concentrent de nombreux vacanciers. Pour se rendre compte, en deux jours, ce sont 5.000 hectares qui ont brûlé dans le Sud-Est et en Corse. Cela représente la moitié de Paris.

À écouter également dans ce journal :

- Une intense émotion ce mercredi matin à Saint-Etienne-du-Rouvray, un an jour pour jour après l'assassinat du père Hamel par des jihadistes. Emmanuel Macron a assisté à la messe célébrée par l'archevêque de Rouen. Il a ensuite rendu un hommage républicain au prêtre, estimant que ses assassins ont échoué à exacerber la peur des français.

- Le mur de Tarbes est en train d'être démoli. En fait, il s'agit d'un mur construit à Séméac lundi dernier par des riverains pour bloquer l'accès à un hôtel destiné à accueillir des demandeurs d'asile. Un mur de huit mètres de long sur deux mètres de haut. Mais voilà, une réunion à la préfecture des Hautes-Pyrénées a donné des assurances à ces riverains, qui ont donc commencer à détruire ce mur.



- Le soulagement pour les 471 salariés de l'usine TIM de Quadrip, dans le Nord. Le tribunal de commerce s'est prononcé ce mercredi matin pour la reprise par un industriel bulgare, seul candidat en lice. On respire également du côté des sous-traitants de ce fabricant de cabines d'engins de chantiers..



- Un bras de fer franco-italien autour des chantiers navals de STX France. On approche de la date butoir pour l'accord avec le groupe Fincantieri mais le partage à 50/50 ne semble plus les intéresser. Du coup, le gouvernement fait monter la pression et reparle d'une nationalisation.



- En football, deux rendez-vous ce mercredi soir. Côté hommes, il y a Nice-Ajax d'Amsterdam en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et côté femmes, la Suisse et la France s'affrontent. C'est le troisième match pour les Bleues dans ce championnat d'Europe. La défaite est interdite sous peine d'une grosse désillusion.