et AFP

publié le 24/07/2017 à 19:09

Un incendie a parcouru 900 hectares en Haute-Corse, lundi 24 juillet, et menace actuellement des habitations, ont indiqué les pompiers. Le sinistre s'est déclaré à la mi-journée à Olmeta-di-Tuda. Des maisons, situées à la périphérie de la commune de 430 habitants, ont été évacuées, ont précisé les soldats du feu, qui appellent la population à éviter le secteur. Les flammes sont attisées par des vents violents soufflant à plus de 100 km/h.



D'importants moyens ont été mis en place pour maîtriser les flammes. Selon France 3 Corse, 500 hommes ont été mobilisés ainsi que 4 Canadair, 4 Tracker, 3 hélicoptères et un avion de reconnaissance Horus.



Plus tôt dans la journée, un incendie s'était déclaré à Aleria et avait ravagé 30 hectares avant d'être circonscrit par les pompiers.

Images impressionnantes de l'#Incendie Olmeta/Biguglia aux abords des habitations. Le premier bilan est estimé à 300 ha. pic.twitter.com/9hlZOFl0no — France 3 Corse (@FTViaStella) 24 juillet 2017