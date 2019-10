et Yves Calvi

"Tous les produits ne sont pas dangereux", assure la préfecture. La liste des 5.253 tonnes de produits chimiques a été publiée mardi par le gouvernement. Dans le détail brut des produits détruits : 62.88% sont des additifs multi-usages, 13.53% des améliorants de viscosité, 4.21% et 4.18% des dispersants et de l'huile vierge, 3.99% du détergents...

Pour Gilles Dixsaut, médecin et président du Comité National contre les maladies respiratoires, cette liste "nous apporte peu de renseignements sur les conséquences de cet accident". "Ce qui nous intéresserait de savoir, c'est ce que sont devenus ces produits en brûlant. Or, on a aucune information là-dessus", ajoute-t-il.

En effet, ces produits chimiques "ont brûlés ou ont été transformés par le feu. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus?". Or cette liste "ne nous apporte aucune nouvelle sur leur devenir".