Impôts : y aura-t-il un délai pour la déclaration papier à cause du coronavirus ?

publié le 21/04/2020 à 17:30

Avec la baisse de tournées des facteurs, et si vous recevez la déclaration de revenus en version papier, sa distribution peut avoir un peu de retard mais ça ne risque pas de vous autoriser à avoir un délai supplémentaire pour le retour du document. Le 12 juin reste pour le moment date limite fixée par l'administration fiscale.

Pour rappel, il y aurait au minimum 10% de majoration en cas de retard de déclaration. Mais rassurez-vous, dans la pratique, il y a peu de chances de sanction. D’abord parce que les déclarations sont envoyées à partir de cette semaine, et que vous avez donc près de deux mois pour la recevoir et la renvoyer. Ça laisse quand même un peu de marge.

Et ensuite, il y a peu de chances de pénalité parce que Bercy a donné une instruction de "bienveillance fiscale et de mansuétude" à ses agents, notamment en Outre-Mer, où le courrier peut mettre plus de temps à arriver. Concrètement, cela veut dire pas de pénalité.

Mais ça, c’est si le courrier a des problèmes. Hors de question de généraliser cette bienveillance fiscale, explique le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ce sera du cas par cas. Un délai d’un mois supplémentaire a déjà été donné pour remplir le document, ce qui est déjà beaucoup, conclut-il.