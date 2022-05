Impôts 2022 : la date limite de dépôt de la déclaration papier repoussée au 31 mai

Les Français qui déclarent leurs revenus à l'aide d'un format papier vont recevoir un délai supplémentaire. La date limite de dépôt initialement prévue le jeudi 19 mai à minuit est ainsi repoussée au mardi 31 mai par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Attention, cette nouvelle date butoir ne concerne que les contribuables ne disposant pas d’un accès Internet à leur domicile ou ne se sentant pas en capacité de faire leur déclaration en ligne. Ce sont donc les rares contribuables qui utilisent encore le format papier.

"Certains usagers ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années précédentes", explique l’administration fiscale dans son communiqué. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) précise toutefois que cela ne concerne qu’ "un peu moins de 5 % des usagers destinataires de ces déclarations".



Selon les informations du Parisien, la DGFiP "a envoyé au total un peu moins de 15 millions de déclarations papiers". Pour les déclarations en ligne, les dates limites dépendent du numéro du département de résidence du contribuable. Du 01 au 19, ainsi que pour les non-résidents, la date butoir est fixée au 24 mai à 23h59. Du 20 au 54, au 31 mai à 23h59. Et du 55 au 976, au 8 juin à 23h59. Après cette échéance, il ne sera plus possible de modifier sa déclaration en ligne. En cas de problème, il faudra attendre l'été pour l'ouverture du service de correction.

