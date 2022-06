Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour optimiser votre balcon en ville

Pour les citadins, le balcon est une vraie pièce en plus, offrant une ouverture vers l'extérieur. À ce jour, 13 millions de ménages disposent d'un balcon ou d'une terrasse, d'une moyenne de 15m². Mais attention, mal aménagés, ces espaces peuvent vite perdre de leur charme, voire se transformer en repoussant lieu de stockage. Sachez que les grandes enseignes de jardinage et de bricolage rivalisent de conseils et de produits adaptés à ces petits espaces.

Alors on va commencer par les plantes. 96,8% des Français qui ont une terrasse ou un balcon y font pousser des fleurs, 10% des légumes. Les tomates arrivent en tête et en particulier les tomates cerises, très appréciées pour leur petit format et leur rendement élevé en pot. Mais on peut aussi faire pousser facilement des radis, des plantes aromatiques ou encore de la salade. Un kit de germination de tomates cerises coûte environ 8 euros.

Au sol, un tapis aux motifs graphiques et colorés réchauffera immédiatement l'ambiance de votre balcon. On en trouve dans toutes les tailles. Évidemment, oubliez la laine pour éviter les déconvenues. Privilégiez les nattes adaptées à l'extérieur, en polypropylène par exemple. Ils sont résistants au soleil, à l'eau, à la neige et à la poussière.

Comment optimiser l'espace ?

Sur un balcon filant de type haussmannien, l'espace en largeur est limité et difficile à optimiser. Pour en profiter et pouvoir au moins prendre un repas au soleil, il existe de nombreux modèles de tables pliantes sans pieds, qui s'accrochent directement à la balustrade. On trouve même des modèles qui mixent jardinières et tables d'appoint pour un gain de place optimal. 130 euros pour ce type de modèle.

Pour la déco, le cache-pot donne du style à n'importe quelle terrasse en céramique ou en plastique coloré ou métallisé, pour une certaine élégance. Vous n'avez pas la main verte ? Plantez y des plantes grasses telles que les succulentes ou les cactus. Ils demandent peu d'entretien et supportent aussi bien le soleil que l'ombre.

En ville, la mode est aux murs végétalisés. On peut ainsi acheter une toile équipée de poches à remplir de terre qu'on accrochera à sa façade, ou moins définitif, faire l'achat d'une sorte d'étagère contenant entre trois et six jardinières les unes au dessus des autres. 360 € pour ce modèle par exemple.

Comment libérer de l'espace au sol ?

Pour ne pas encombrer inutilement le sol, suspendez un maximum de choses. Terranium en verre, abat-jours en rotin, ampoules design, guirlande, lanternes, voire fauteuil ou hamac. Les objets suspendus confèrent en plus une atmosphère zen et intimiste à n'importe quelle terrasse. Pour se protéger du soleil sans encombrer l'espace, la mode était aux toiles tendues façon voile, au dessus des salons de jardin. Mais le parasol revient, gommant ce qui était son principal inconvénient : le pied au centre.

Certains modèles ont un axe déporté et d'autres un bras qui permet de les fixer au mur. Pour l'éclairage, sculptures, cache-pots, lanternes. Multipliez les lampes à l'éclairage doux. Et pour un rendu maximum, n'hésitez pas à choisir des tons colorés, il en existe pour toutes les bourses. Certaines d'entre elles fonctionnent même à l'énergie solaire.

Dernière astuce, pour donner une plus grande impression d'espace extérieur, prolongez le sol de votre balcon jusqu'à votre salon. Utilisez des nattes d'extérieur et installez des plantes dans de jolis cache-pots le long du passage de l'un à l'autre. Côté salon, installez une table et des chaises pliantes et habillez les rambardes d'un brise vue en osier. On le sait bien, tout ce qui est petit est mignon.

