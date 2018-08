publié le 13/08/2018 à 01:45

Ils avaient reçu l'autorisation pour un cortège de 400 personnes, mais seule une vingtaine de suprémacistes blancs sont venus à Washington. Prévue pour durer de 17h30 à 19H30, la manifestation s'est dissoute à 18H00. Les manifestants ont été accueillis par au moins 300 militants antiracistes qui leur ont crié "Honte à vous" et "Partez de ma ville".



Parmi les suprémacistes figurait Jason Kessler, organisateur de l'événement et déjà à l'origine du rassemblement de l'an dernier à Charlottesville, qui avait fait un mort après de violents heurts. Il avait demandé à défiler de nouveau à Charlottesville, mais la municipalité a refusé.

Pour empêcher tout contact entre manifestants et contre-manifestants, un important dispositif policier avait été mis en place, avec plusieurs artères interdites à la circulation. Des centaines de contre-manifestants, dont des antifas, avaient commencé à se rassembler dès le début d'après-midi, brandissant notamment des pancartes disant "Non aux nazis, non au Ku Klux Klan, non à une Amérique fasciste".



#UniteTheRightRally Cet après-midi à #Washington, l'élite du #KKK et des suprémacistes blancs présentera son programme "Nazisme : les feux de l'amour". #BourrePif pic.twitter.com/0JviK1QPBp — Au Bistrot des Mots (@Chaoticien) 12 août 2018

De son côté Jason Kessler avait affirmé prendre ses distances avec la mouvance néonazie. "Je ne veux pas de néonazis à mon rassemblement", avait-il assuré, "ils ne sont pas les bienvenus". Il a néanmoins expliqué vouloir défendre les droits de la population blanche, qu'il estime "sous-représentée".



La fille du président, Ivanka Trump, a écrit plus tôt dans la journée sur Twitter qu'il n'y avait "pas de place pour le suprémacisme blanc, le racisme et le néonazisme dans notre grand pays". Elle est ainsi allée plus loin que son père, qui avait dit samedi "condamner tous les types de racisme et actes de violence", mais sans désigner l'extrême droite ou les néonazis.