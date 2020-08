publié le 29/08/2020 à 04:39

Pour endiguer au maximum l'épidémie de la Covid-19, un "cahier de rappel" va prochainement être mis en place dans les bars et restaurants d'Île-de-France pour permettre de recontacter les clients en cas de présence cas positifs dans un établissement. Ce nouveau protocole sanitaire devrait également permettre aux restaurateurs franciliens de prendre la température de leurs clients.

Comme l'a détaillé Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars, brasseries du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration (GNI-HCR), auprès de franceinfo, "une prise de température des clients va être en vigueur très prochainement" dans les bars et restaurants. Ces nouvelles mesures se feront sur la base du volontariat.

"Il n'y a pas d'obligation de remplir ce cahier, c'est une précaution qu'on demande aux clients de prendre en cas de problème. Il n'y a pas non plus d'obligation de prise de température, beaucoup d'établissements le font déjà et il n'y a pas de problème, au contraire cela se passe très bien", a détaillé Marcel Benezet en précisant que la prise de température des clients sera rapide et simple, par infrarouge.