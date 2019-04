Humour : 7 Français sur 10 se trouvent drôles

publié le 09/04/2019 à 10:55

Une majorité de Français sont certains de leur potentiel comique. C'est ce que démontre une enquête publiée par Le Parisien : parmi les sondés, 7 Français sur 10 se trouvent drôles, 74% des hommes et 69% des femmes.



Et si l'on en croit ce sondage Yougov, les habitants de la région parisienne sont les plus convaincus de faire rire. À l'inverse, dans le sud de la France, les petits plaisantins seraient les moins nombreux. Une enquête très sérieuse, que nuance toutefois le journal.

Laurent Gaulet, auteur entre autres de L'Officiel de l’humour, a d'ailleurs beaucoup ri en découvrant les chiffres. Car selon lui, si les résultats sont si élevés, c'est qu'"il y a sans doute confusion entre avoir le sens de l'humour et être effectivement drôle". Il ajoute également que "beaucoup se trouvent drôles mais n'acceptent pas qu'on puisse rire de tout".

Les maîtres du calembour

Ce qui est sûr, en revanche, nous dit Le Parisien, c'est qu'en France nous sommes les champions du calembour. Notre langue recèle nombre de ces jeux de mots fondés sur des ressemblances de sons et des différences de sens.



Le Robert 2019 cite cet exemple, "Vieux motard que j'aimais" pour "Mieux vaut tard que jamais". Le terme, nous dit Le Parisien, est né au XVIIIe siècle, Diderot l'a employé pour la première fois en 1768. Voltaire, par exemple, y voyait un "fléau de la conversation", et Victor Hugo une "fiente de l'esprit". Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour que le calembour triomphe.