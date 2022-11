Haute-Vienne : un chauffeur de car viré pour ne pas avoir avoir respecté les arrêts officiels

Ce licenciement intervient après 17 ans de métier. Depuis quelque temps, Damien Tabard avait pris l'habitude de ne plus respecter le circuit scolaire imposé, et de s'arrêter directement devant le domicile de certains enfants pour des "raisons de sécurité".

Parmi eux, il y a Chandani, une jeune collégienne de douze ans. Sa mère a montré au quotidien Le Populaire le trajet que fait sa fille chaque jour entre son domicile et l'arrêt de bus : "Le bus, on le prend normalement au panneau 'Le Pêchereau'". S'il ne le fait pas, elle doit faire 650 mètres sur un chemin semé d'embûches : "On peut voir qu'il n'y a absolument pas de trottoirs, il n'y a pas d'éclairage public non plus. Il n'y a pas de marquage au sol concernant les deux voies, ni pour délimiter le fossé". Ce licenciement, les habitants du village des Billanges ne le comprennent pas.



Le chauffeur avait été averti plusieurs fois par son nouvel employeur que s'il continuait ses arrêts de complaisance, il serait sanctionné.

