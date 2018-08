et AFP

publié le 26/08/2018 à 17:56

La déforestation liée à la production d'huile de palme force les orangs-outans menacés d'extinction à s'aventurer dans des endroits où ils deviennent plus vulnérables. L'un d'eux en a fait la triste expérience en Indonésie, comme le rapporte l'Agence France Presse dans une vidéo (voir ci-dessus).



Karno, un orang-outang de 15 ans, est sauvé d'une plantation de palmiers à huile, puis relâché dans la jungle, son milieu naturel. Selon l'Orangutan Information Center (OIC), près de 1.000 orangs-outans ont ainsi été sauvés depuis 2012.

"On ne lui a pas fait de mal", confie à l'AFP Panut Hadisiswo, chef de l'OIC. "Il a été remis dans son milieu naturel, la jungle, ce qui est plus sûr pour lui". Et de préciser : "C'était une opération d'évacuation, ce qu'on peut appeler une relocalisation".