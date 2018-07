publié le 28/05/2018 à 08:42

"SNCF Exams". C'est le nom de l'opération mise en place par la SNCF pour assurer aux lycéens et étudiants d'arriver à l'heure à leurs examens, malgré les grèves. "L'opération 'SNCF Exams' a déjà eu lieu pour le BTS et aura lieu à l'échelle du bac si la grève a encore lieu", assure Guillaume Pepy, invité de RTL lundi 28 mai.



"Très concrètement cela veut dire qu'on parle avec chacun des rectorats. On voit avec eux comment et à quelle heure il faut les bons trains pour accéder aux centres d'examen... Une fois qu'on les a identifiés, on garantit ces trains", explique le PDG de la SNCF. Il promet aussi d'accompagner les élèves "car certains n'ont pas l'habitude de prendre le train".

En cas d'aléas, la SNCF préviendra le rectorat qui pourra décider ou non de décaler l'horaire de l'examen, "à 9 heures au lieu de 8h30" par exemple. Mais "l’essentiel c'est de garantir les trains qui permettent d'arriver à l'heure aux examens", insiste Guillaume Pepy. Toutes les informations seront à retrouver sur le site de la SNCF.