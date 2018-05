Grève SNCF : "Ça n'est pas imaginable" qu'elle se poursuive cet été pour Pepy

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/05/2018 à 08:20

Guillaume Pepy l'avait prévu il y a déjà quelques semaines, à l'antenne de RTL : la grève des cheminots ne se poursuivra pas cet été, avait assuré le PDG de la SNCF, faisant valoir le fait que les cheminots étaient des gens "responsables". Quelques semaines après ces propos, le patron de la société ferroviaire a réitéré son discours et usé du même registre, toujours au micro de RTL, lundi 28 mai.



"Parmi les Français, personne ne supporterait que la grève morde sur les grandes vacances, et je pense que les cheminots eux-mêmes n'ont pas envie de gâcher les vacances des Français", a déclaré Guillaume Pepy. "Ça n'est pas imaginable", a même appuyé le patron, qui n'a pourtant pas le pouvoir de mettre un terme ou empêcher le mouvement social des cheminots en réaction à la réforme de la SNCF.



La réforme de la société doit commencer à être discuter au Sénat mardi 29 mai et devrait être adoptée par la chambre haute le 5 juin. La semaine passée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que l'État allait reprendre 35 milliards d'euros de la dette, soit environ les deux tiers de la somme totale. Une annonce qui, pour l'heure tout du moins, n'a pas eu pour effet de démobiliser les syndicats.