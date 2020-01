Grève RATP : "nette amélioration" du trafic ce dimanche 12 janvier

publié le 11/01/2020 à 19:12

Plus d'un mois après le début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, la RATP prévoit une "nette amélioration (du trafic) par rapport aux dimanches précédents" ce 12 janvier à Paris. Selon le gestionnaire, toutes les lignes de métro seront ouvertes en journée ainsi que les RER A et B, avec un fonctionnement souvent partiel.

Les lignes 5, 6, 8, 9, 10 et 11 circuleront donc en journée, entre 07 heures et 19 heures selon les lignes, avec certaines fermetures entre 11 et 15 heures. Les lignes 3, 3 bis, 4, 7, 7 bis et 12, fonctionneront, elles, uniquement l'après-midi, entre 13 et 17h30 ou 18h pour la ligne 3 bis et 22 heures pour la ligne 3. La ligne 2 fonctionnera uniquement le matin, de 8 heures à 12 heures, tout comme la ligne 13 qui ouvrira dès 7 heures.



Le trafic sera aussi assuré une grande partie de la journée, de 5 heures à 21 heures, sur le RER A et de 7h30 à 20h30 sur le RER B. Toutefois, en dehors de la 1 et de la 14, automatiques, les lignes de métro comporteront toujours des stations fermées et des tronçons non desservis. En surface, le trafic sera normal pour les lignes 2, 5, 6 et 8 du Tramway et quasi normale pour les lignes 1, 3a, 3b et 7. Concernant les bus, 3 sur 4 circuleront ce dimanche.

Pour lundi 13 janvier, le trafic "devrait encore être perturbé", la RATP précisant qu'elle "sera en mesure de communiquer plus finement ses prévisions à 17 heures" ce dimanche.