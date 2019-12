Grève RATP : les prévisions de trafic du dimanche 22 décembre

publié le 21/12/2019 à 17:25

Journée noire à la RATP dimanche 22 décembre. La CGT appelle à poursuivre le mouvement de grève et il n'y aura donc pas de trêve pendant les fêtes. Le trafic sera donc très perturbé sur l'ensemble du réseau RATP car en ce qui concerne les métros, seules les lignes 1 et 14, qui sont automatiques, fonctionneront.

Sur les 14 autres lignes du métro (2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13), le trafic sera totalement interrompu. Au niveau du tramway, les lignes 2, 5, 6, 7, 8 fonctionneront normalement. Il y aura 4 tramways sur 5 sur les lignes 3a jusqu'à 20h30 et 3b toute la journée et 2 tramways sur 3 sur le T1 entre 7h15 et 13h15 et entre 15h et 21h20.

Du côté des RER, la ligne A sera fermée toute la journée sauf entre Nanterre Préfecture et Cergy (3 trains par heure). Comptez en moyenne 1 train sur 3 sur la ligne B. Enfin, 2 bus sur 3 sont annoncés en moyenne sur l'ensemble du réseau.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très réduit dimanche 22 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/qEPLk4lBF2 — RATP Group (@RATPgroup) December 21, 2019