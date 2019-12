publié le 11/12/2019 à 17:51

Engagés dans la grève contre la réforme des retraites, les gaziers et électriciens du Rhône ont peut-être trouvé un moyen pour séduire la fameuse "majorité silencieuse". Pendant la grève nationale du mardi 10 décembre, le syndicat CGT Lyonnais de l’Énergie a en effet annoncé "le basculement en heures creuses pour 80.000 clients particuliers".

"À l’heure où les besoins vitaux sont plus que jamais marchandés, cet acte fort est à mettre sur le compte des électriciens et gaziers, qui sont en lutte pour une autre répartition des richesses et pour une société, plus juste et plus solidaire", ont déclaré les représentants syndicaux dans un communiqué, rapporté par Lyon Capitale.

Quoi qu'il en soit, les gaziers et électriciens lyonnais ont trouvé un mode d'action plus sympathique pour les particuliers que celui de leurs homologues perpignanais. Ces derniers ont simplement coupé le courant de 5.000 foyers, au matin de la grève du 10 décembre.

Comme le précise Lyon Capitale, le secteur est mobilisé depuis plusieurs mois contre le projet "Hercule", qui vise, en résumé, à séparer en deux EDF, en gardant une partie gérée par l'État et en privatisant l'autre.

Hier, dans la lutte contre la #reformeretraite, contre le #ProjetHercule et pour le Service Public de l'Énergie, nous avons passé 80 000 (minimum, potentiellement 200 000) usagers lyonnais en heures creuses.#grevedu10decembre — CGT Lyon Énergie (@sle_cgt) December 11, 2019