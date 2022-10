Grève du 18 octobre : "Je ne ferai pas grève pour moi", déclare un conducteur de train à la SNCF

Sur RTL, Pierre, un conducteur de train, indique qu'il va participer au mouvement de grève, suivi dans toute la France, ce mardi 18 octobre, même s'il n'est pas syndiqué et qu'il touche 2500 euros net/mois.

En effet, même s'il "trouve qu'il gagne bien sa vie", le conducteur est en grève "pour que [les] salaires augmentent", en soutien à ses collègues qui gagnent en-dessous du Smic. Pour lui, l'information selon laquelle, à la SNCF, on touche 3.000 ou 4.000 euros par mois est fausse, "ça fait partie des meilleurs salaires de la SNCF un conducteur en fin de carrière par exemple."

Ce mardi, la SNCF ne prévoit que de "légères" perturbations avec la circulation d'un TER sur deux et d'un train Intercités sur deux, en moyenne, en France. Pour le trafic Intercités, la ligne Bordeaux-Marseille sera particulièrement affectée avec un train sur quatre et il n'y aura aucune circulation sur la ligne de l'Aubrac entre Clermont et Béziers.

Le trafic TGV sera pour sa part "quasi-normal" mais la SNCF prévoit qu'il soit "légèrement perturbé" sur les trains Ouigo ainsi que sur le réseau Atlantique, tout comme les liaisons France-Espagne et Eurostar.

