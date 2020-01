Grève à la RATP : les prévisions de trafic du mercredi 8 janvier

publié le 07/01/2020 à 17:07

Voilà plus d'un mois que le trafic à la RATP est perturbé par une grève contre la réforme des retraites sans précédent. Dimanche 5 janvier, le mouvement de grève a fêté son premier mois. Ce mercredi 8 janvier, le trafic restera très perturbé dans les métros parisiens.

Seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement. 13 lignes seront assurées partiellement en heures de pointe.

Entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19h30, comptez 1 train sur 2 sur les lignes 4, 7, 7bis et 11 Comptez un train sur 4 sur la ligne 3 le matin entre Opéra et Pont de Levallois, et 1 train sur 4 l'après-midi sur toute la ligne. Sur la ligne 5, il y aura un quart des trains le matin entre Oberkampf et Place d'Italie et un quart des trains l'après-midi entre Bobigny et Bastille. Enfin, comptez 1 train sur 2 le matin sur la ligne 6 entre Nation et Denfert-Rochereau de 16h30 à 19h30. Sur la ligne 12, il y aura également 1 train sur 4 entre Concorde et Mairie d'Issy aux mêmes heures.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 8 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/HTH7gaUIn8 — Service client RATP (@ClientsRATP) January 7, 2020

La ligne 2 fonctionnera entre 6h30 et 9h30 avec 1 train sur 3 et plusieurs stations fermée et 1 train sur 4 le soir sur toute la ligne. Enfin, la ligne 3bis roulera de 13h à 18h avec la moitié des trains.

3 bus sur 4 rouleront toute la journée, ainsi que 3 Orlybus sur 4. Le trafic Roissybus sera normal.

Les RER

RER A.

1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heures creuses. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B.

Comptez 1 sur 2 en moyenne. L'interconnexion est suspendue en gare de Paris-Nord.