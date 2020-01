Grève à la RATP : les prévisions de trafic du dimanche 5 janvier

publié le 04/01/2020 à 19:05

Cela fera un mois, jour pour jour, ce dimanche 5 décembre que le trafic à la RATP est très affecté en raison d'une grève du personnel contre la réforme des retraites. Si les Franciliens ont pu ressentir une amélioration, ces derniers jours, le trafic restera fortement dégradé ce dimanche.

Seules les lignes 1 et 14 du métro connaîtront une régularité à la normale. En effet, ces lignes automatisées n'ont pas besoin de chauffeurs pour être conduites. Les tramways connaîtront un trafic quasi normal.

De 13 à 18 heures, la ligne 7 verra un train toutes les 8 minutes, la 8, un train toutes les 5 minutes, la 3 bis verra un train toutes les 10 minutes, la 3 un train toutes les 7 minutes, la 6 un train toutes les 9 minutes et la 12, un train toutes les 8 minutes.

De 10 heures à 18 heures, la ligne 9 circulera avec un train toutes les 6 minutes.

Les lignes 5 et 10 ne circuleront que de 8 à 18 heures avec un train toutes les 7 minutes.

La ligne 2 verra un train toutes les 10 minutes et la 11 un train toutes les 5 minutes. Ces deux lignes seront ouvertes de 8 heures à 11 heures 30.

Quant à la ligne 13, elle verra un train toutes les 10 minutes entre la gare Saint-Lazare et Saint-Denis Université.

Mouvement Social : le 5/01 le trafic sera très perturbé,les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum : 13h-18h pour le métro,8h-18h30 sur le RER A & 8h-20h sur la B pic.twitter.com/PXAmRoPQOp — RATP Group (@RATPgroup) January 4, 2020

Fermée depuis le début du mouvement, la ligne 7bis restera porte close. La ligne 4 ne verra aucune rame partir, elle non plus.



De nombreuses stations seront également fermées au publics : parmi les plus importantes, on compte Barbès-Rochechouart, République, Arts et métiers, Gare de l'Est et Gare du Nord.