publié le 28/09/2017 à 06:40

Pour faire du papier toilette, le plus logique est d'utiliser du papier recyclé, moins cher. Mais le géant Essity, leader européen de l'hygiène, préfère la pâte à papier provenant d'arbres coupés dans les forets boréales du nord de l'Europe. Essity est connu en France sous la marque Lotus et de nombreuses marques de distributeurs. Greenpeace a donc publié un rapport assez détaillé dans lequel l'organisation démontre que la pâte à papier provient de fournisseurs qui ne font pas très attention aux forêts. Or, certaines sont référencées notamment par le gouvernement suédois comme ayant une grande valeur écologique.



Ces zones qui bordent le cercle polaire abritent des espèces menacées. Couper des arbres, pourquoi pas ? À condition de gérer la forêt, d'en replanter. Le géant du papier replante, mais surtout une espèce invasive de pin qui met en danger la biodiversité. Greenpeace demande à la société "de faire le ménage dans sa chaîne d’approvisionnement et de se débarraser de ses mauvais fournisseurs".

Quand Greenpeace s'attaque à une compagnie, il y a souvent des résultats, car c'est une très mauvaise publicité. L'organisation sait parfaitement utiliser les réseaux sociaux et Internet pour diffuser ses campagnes. Elle a ainsi déjà fait plier Lego, Shell, Nike, Nestlé, Adidas ou Zara, qui ont, sur d'autres sujets (des pollutions, l'huile de palme, la protection d'espèces), annoncé qu'ils choisiraient à l'avenir des fournisseurs plus respectueux de la nature.