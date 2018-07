publié le 27/02/2017 à 19:37

Les négociations commerciales annuelles entre industriels et distributeurs entament leur dernière phase. Et une question se pose : à force de vouloir baisser les prix, la grande distribution est-elle en train de tuer l'industrie française ? Invité de RTL lundi 27 février, Serge Papin, patron de Système U, renvoie les pouvoirs publics à leurs responsabilités. "La guerre des prix a été mise en place par la loi de modernisation de l'économie, elle favorise le consommateur, et ce depuis 2009. Il faudrait que les pouvoirs publics remettent en cause cette loi, qui est la loi du plus fort. Elle a des effets désastreux indirectement sur l'emploi, mais dans tous les cas sur les filières, en particulier (sur) les filières agricoles. Il est temps d'amener de la régulation."



Serge Papin plaide pour "une loi plus protectrice. Il faudrait qu'il y ait des prix minimums au moment de la signature des accords pour les matières premières agricoles, comme le lait, la viande bovine, le porc... Qu'il puisse y avoir des prix dignes. Et puis distinguer les grands groupes internationaux et les PME."

Il existe aujourd'hui quatre grandes centrales d'achat : Auchan-Système U, Intermarché-Casino, Carrefour-Cora et Leclerc. Serge Papin se dit "dans la compétition" avec les grands groupes internationaux, mais à l'écoute des filières agricoles et les PME. "J'en veux pour preuve que les accords avec les PME sont signés depuis le 31 décembre. Avec les filières agricoles, nous avons pris un certain nombre d'initiatives sur la viande bovine sur le lait..." Et de conclure que s'il y a "des pratiques illégales et opaques (chez les distributeurs, ndlr), il faut les dénoncer."