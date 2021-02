Gironde : un gérant en grève de la faim pour sauver sa salle de sport

publié le 27/02/2021 à 20:43

C'est un cri d'alarme pour ce gérant d'une salle d'arts martiaux de Bruges, près de Bordeaux. Jean-Michel Rey, ancien garde du corps de 59 ans, poursuit une grève de la faim depuis 14 jours pour sauver son établissement particulièrement fragilisé par la crise sanitaire. Au bord de l'asphyxie financière, il a alerté sur "l'hécatombe" des associations sportives privées. Un drap où est inscrit "en grève de la faim" flotte au-dessus de la porte d'entrée.

"On n'a plus d'argent, pas de quoi tenir jusqu'en septembre", a expliqué à l'AFP ce gérant de la salle Dojo 114, qui a par ailleurs écrit à l'Élysée. L'homme, qui risque la faillite, n'a reçu aucune aide financière depuis la fermeture de son établissement il y a près d'un an à cause de la pandémie.

"Il nous manque trois mois de loyer, c'est 6.000 euros, en espérant rouvrir en septembre 2021", a précisé M. Rey dont le club vit uniquement des cotisations des bénévoles. Le gérant, suivi par un médecin, a déjà perdu 12 kilos : il dénonce "l'oubli" et "le manque" de considération des pouvoirs publics à l'égard des associations sportives.

De son côté, la municipalité assure que l'association "n'a jamais fait appel à la mairie" : elle s'est engagée à mobiliser le fonds de soutien aux associations alimenté par la commune, le département et la région. "Nous allons l'aider à monter un dossier en urgence. D'une manière ou d'une autre, il aura son argent", a déclaré Gonzalo Chacon, adjoint aux sports et à la jeunesse. Une première cagnotte, mise en ligne et lancée par les adhérents, a récolté 4.000 euros.