publié le 29/12/2017 à 22:27

Un cétacé a été retrouvé mort, échoué sur la plage Océane du Verdon-sur-Mer en Gironde, jeudi 28 décembre. Selon France 3, il pourrait s'agir d'un rorqual. Le maire de la commune a affirmé à la chaîne que l'animal "mesure entre 12 et 13 mètres et pèse une quinzaine de tonnes".



La tempête Bruno qui a frappé une partie de la France en début de semaine pourrait avoir ramené la dépouille du cétacé vers le rivage, indique Sud Ouest. Un vétérinaire a examiné la bête jeudi soir et l'opération d'évacuation devrait avoir lieu samedi dans la matinée, selon les pompiers et la mairie cités par France 3.

Greg Bonard, photographe à Soulac a tenu à mettre en garde ceux qui tenteraient de s'approcher, voire de toucher l'animal. "Ne pas s’approcher trop près de l’animal et surtout ne pas le toucher et ne pas laisser vos enfants le caresser, l'animal est mort et ces animaux sauvages peuvent aussi transmettre des maladies aux humains, leur échouage peut être dû à une maladie infectieuse !"

Triste spectacle que ce cétacé echoué au Verdon sur mer @JournalduMedoc @j_lestage pic.twitter.com/Rd9m32wIFL — Dubouilh Thierry (@bhoudu) 28 décembre 2017