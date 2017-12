Saône-et-Loire: des militants condamnés pour avoir bloqué un abattoir

publié le 22/12/2017 à 19:00

Un jugement "particulièrement sévère" pour l'association de défense contre la violence faite aux animaux. Le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné vendredi 22 décembre deux co-présidents et porte-paroles de l'association 269 Life Libération Animale pour avoir bloqué un abattoir en juillet dernier.



Condamnés à 16.000 euros de dommages-intérêts ainsi qu'une peine de trois ans de prison avec sursis, assortis de deux ans de mise à l'épreuve, les deux dirigeants vont faire appel de la décision, a précisé l'association.

Le 13 juillet dernier, une cinquantaine de militants de l'association s'étaient introduit dans l'abattoir Palmid-Or de Tramblay, en Saône-et-Loire, une filiale de l'industriel volaille LDC (marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué), avant de s'enchaîner dans la salle d'étourdissement. Ils ont été délogés quelques heures plus tard par la police.

L'association 269 Life Libération Animale, est connue pour ses opérations et ses manifestations parfois choquantes, par l'apparition d'images d'animaux subissant des maltraitance et en utilisant du faux sang pour dénoncer l'exploitation animale.



Les deux dirigeants avaient déjà été condamnés pour violation de domicile et dégradations en octobre dernier, à la suite d'une opération coup de poing dans un abattoir de Cuiseaux en Saône-et-Loire. Ils avaient été condamnés respectivement à une peine d'amende de 1.000 euros avec sursis et à 105 heures de travail d'intérêt général.