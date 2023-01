Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah : "Comme j'en parle tout le temps, je ne fais pas de cauchemar"

Le sujet du jour. Elle est l’une des dernières survivantes des camps de concentration nazis. Rescapée d'Auschwitz-Birkenau, Ginette Kolinka, 98 ans en février, publie Une vie heureuse chez Grasset, un livre dans lequel elle raconte sa vie après le camp de la mort. Son père, son frère, son neveu, mais aussi une de ses sœurs sont morts en déportation.

Pourquoi on en parle ? L'infatigable nonagénaire, qui a côtoyé Simone Veil à Birkenau, continue de sillonner l'Hexagone pour témoigner auprès des élèves.



Analyse. "Attention, la vie heureuse c'est depuis le retour. On ne peut pas oublier, on n'efface pas, mais on n'est pas obligé de vivre avec. Quand vous avez tellement de personnes de votre famille, tellement d'amis qui n'ont pas eu cette chance d'en revenir, moi je le dis, j'ai la chance d'avoir une vie heureuse malgré une période de malchance", explique Ginette Kolinka.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info