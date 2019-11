publié le 14/11/2019 à 03:25

Un an après le mouvement sans précédent de manifestations des "gilets jaunes", l'heure est au bilan. D'après un sondage Elabe réalisé par BFMTV et diffusé ce mercredi 13 novembre, 55% des Français approuvent la mobilisation, mais 63% ne souhaitent pas qu'elle reprenne. Si plus d'un Français sur deux soutient ou a de la sympathie pour cette mobilisation, 29% y sont opposés ou hostiles et 15% indifférents.

Côté politique, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017 qui sont les plus nombreux (72%) à approuver le mouvement. Ceux d'Emmanuel Macron et de François Fillon y sont les plus hostiles, avec seulement 31% de soutien ou d'approbation, selon cette enquête.

Pour 64% des personnes interrogées, le mouvement a permis de "créer du lien social" entre les personnes mobilisées. Elles ne sont en revanche que 29% à penser qu'il a permis à Emmanuel Macron "de mieux comprendre les réalités de la vie quotidienne".

Enfin, si 37% souhaitent que "la mobilisation des gilets jaunes reprenne et s'amplifie", près des deux tiers (63%) sont d'un avis contraire, selon cette enquête réalisée en ligne les 12 et 13 novembre auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.